Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan arama kararı bulunan Suriye uyruklu M.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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