Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü Deaş üyesi oldukları belirlenen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde yer aldığı tespit edilen 4 Suriyelinin Kayseri'de yaşadığı belirlendi. Şüpheliler, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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