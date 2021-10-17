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Kayseri'de çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak'taki bir binanın 13. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kayseri'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kayseri'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kayseri'de çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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