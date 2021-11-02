Kayseri'de çiftliğe naklettiği büyükbaş hayvanlardan 2'sini çalan zanlı yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayvan naklettiği besi çiftliğinden 2 büyükbaş çalıp sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Hasanarpa Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 2 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çiftliğe hayvan nakliyesini sağlayan Suriye uyruklu Ş.E'yi gözaltına aldı.

İncelemelerde, Ş.E'nin, çaldığı hayvanları 7 bin liraya sattığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberi Kaydet