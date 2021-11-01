Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3'ü firari hükümlü 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yavuzlar, Kayabaşı, Battalgazi ve Fevzioglu mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler V.Y, M.B. ve M.B'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden 20 kişiden 3 firari hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Haberi Kaydet