Kayseri'de cami temeli atıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılacak olan Saçmacı Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Erenköy Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverliliği ile tanınan bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri'nin birliğin ve beraberliğin sembolü olan bir şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, vatandaşa hizmet için hep birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Ulema ve alimler şehri de olduklarını hatırlatan Büyükkılıç, "Hayırseverlerimize de Rabbim daha çok versin. Mülkün sahibi Allah'tır ama vesile olmak da güzel bir şey." dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da her alanda hizmet yapma gayretinde olduklarını ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.