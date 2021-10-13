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Kayseri'de bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yapan sanığa hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri'de cep telefonuna gönderdiği "para puan kazandınız" linkini tıklayan kişinin 4 bin 300 lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cep telefonuna gönderdiği "para puan kazandınız" linkini tıklayan kişinin 4 bin 300 lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık B.O, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık G.K. ile müşteki U.A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık B.O'nun, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını, G.K'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan B.O, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.O'ya "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, G.K'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Mağdur U.A, 26 Şubat 2018'de cep telefonuna gelen "para puan kazandınız" linkini tıklayıp, sonrasında internet bankacılığı üzerinden hesabından 4 bin 300 lira alındığını fark edince, polise giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında birçok suç kaydı bulunduğu öne sürülen B.O. ve G.K. yakalanmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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