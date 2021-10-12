Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2021 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende Kabakçı ve Somtaş tarafından 2021 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 74 sporcuya ödülleri verildi.