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Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

Kayseri'de 2021 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2021 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende Kabakçı ve Somtaş tarafından 2021 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 74 sporcuya ödülleri verildi.

Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

Kayseri'de başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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