Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen çocuk yaralandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen çocuk yaralandı.
Fatih Mahallesi Nil Caddesi'ndeki bir apartmanın 3 katındaki evlerinin balkonunda duran 4 yaşındaki İ.E.A. dengesini kaybedip düştü.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri