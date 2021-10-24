Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

TOMARZA, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.

Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede tabancayla ateş edilmesi sonucu, Bayram G, Selim G. ve Elif G. yaralandı. Kavgada, Hasan G, kuzenleri Emre G. ve Soner G. ile eniştesi İsmail G. de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, Bayram G. ve Selim G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.