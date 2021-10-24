Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TOMARZA, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.

Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede tabancayla ateş edilmesi sonucu, Bayram G, Selim G. ve Elif G. yaralandı. Kavgada, Hasan G, kuzenleri Emre G. ve Soner G. ile eniştesi İsmail G. de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, Bayram G. ve Selim G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı

Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title