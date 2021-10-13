Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, hakkında hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (40) ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M. isimli 67 yaşındaki kadının da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 13'ü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.T, E.M, Ş.G, R.B, S.K. M.A. ve R.Y. ise cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Haberler
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