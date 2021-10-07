Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce araç ve motosikletler üzerine uygulama yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce araç ve motosikletler üzerine uygulama yapıldı.

Özellikle korona virüs salgını dolayısıyla artan motosiklet kullanımı neticesinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında kask takmanın; ölüm ve ağır yaralanma riskini düşürdüğünden ayrıca trafikte çalıntı, tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz, başka araca ait ya da sahte plakalı, hurdaya ayrılmış veya trafikten çekilmiş motosiklet ve araçlar üzerinde kentin çeşitli bölgelerinde uygulama yapıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç ve motosikletleri kontrol ederek, sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

 Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

 Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:49:20. #1.11#