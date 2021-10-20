Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Göreme Sokak'ta, bir apartmanın bodrum katındaki dairede, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, evin oturma odası hasar gördü.

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmadığı, kısa süre önce taşınan ikamet sahiplerinin, sobayı yakıp dışarı çıktıkları öğrenildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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