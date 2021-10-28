Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde kızı tarafından rehin alınan kadın, yaklaşık 3 saat süren ikna çalışması sonucu kurtarıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde kızı tarafından rehin alınan kadın, yaklaşık 3 saat süren ikna çalışması sonucu kurtarıldı.

İldem Mahallesi 2355. Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.B. (47), sabah saatlerinde tedavi için polis kontrolünde hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından eve dönen R.B, kapıyı kilitleyerek annesinin dışarı çıkmasına izin vermedi.

R.B'yi ikna edemeyen yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ikna edilen R.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.B'nin annesinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi

Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi

 Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis

Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis

 Son dakika haber... Pakistan'daki protestolarda dünden bu yana yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haber... Pakistan'daki protestolarda dünden bu yana yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title