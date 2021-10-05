Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 87 hırsızlık olayının şüphelisi 100 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 87 hırsızlık olayının şüphelisi 100 şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde 70 kasten yaralama olayında 100 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 37'si evden, 9' bağ, bahçe ve tarladan, 12'si işyerinden, 9'u kamu, kurum ve kuruluşlarından, 4'ü otodan, 4'ü inşaattan hırsızlık, 9'u kablo ve 1'i motosiklet hırsızlığı ile 2'si dolandırıcılık olmak üzere toplam 87 olayın şüphelisi olarak 92 şahıs yakalandı. Yine ekiplerin çalışmaları neticesinde 8'i 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 7'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak', 1'i 'silah kaçakçılığı', 2'si 2863 sayılı 'kültür ve tabiat varlıkları kanununa' muhalefet, 1'i akaryakıt ve 3'ü sigara kaçakçılığı ile 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 24 olayda 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda da 5.803 gram esrar, 456 gram metamfetamin, 2 bin 482 adet captagon, 4 adet extacy, 353 adet sentetik hap, 596 gram bonzai, 5 kök Hint keneviri, 9 adet tabanca, 30 adet şarjör, 415 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 2 adet tarihi kitap, 5 bin litre motorin ve 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekiplerin terör ile mücadele kapsamında yaptıkları faaliyetlerde de PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine üye olma suçlarından 12 olayda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen materyallere el konuldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

 Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 18:43:00. #1.17#