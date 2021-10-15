Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı, kardeşi çıktı - Haberler
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Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı, kardeşi çıktı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı, kardeşi çıktı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce evinde öldürülen kişinin katil zanlısının, kardeşi olduğu ortaya çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce evinde öldürülen kişinin katil zanlısının, kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Haziran 2014'te ilçeye bağlı Palas Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle öldürülen C.U'nun cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip ile alınan ifadeler sonucu, C.U'yu kardeşi N.U'nun öldürdüğünü, yengesi N.U. ve eşi F.U'nun da ona yardım ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Aradan geçen süreçte, şüphelilerin çeşitli televizyon programlarına katılarak, cinayetin aydınlatılması için yardım istedikleri tespit edildi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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