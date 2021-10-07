Kayseri'de 620 kilo tütün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 620 kilo tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 620 kilo tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 620 kilo tütün ve 6 milyon 800 bin dal boş makaron ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 620 kilo tütün ve 6 milyon 800 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şahsın kaçak makaron ve tütünleri bir adreste depoladıkları ve buradan piyasaya sürdüklerinin tespit edildi. Yapılan operasyonda, 6 milyon 800 bin dal boş makaron ve 620 kilo tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Bülent Ersoy
Spor Emre Belözoğlu Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de 620 kilo tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:13:11. #1.13#