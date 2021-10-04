Kayseri'de 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin çatı katında yere kurutulmak için serilmiş 4 kilo 200 gram kubar esrar buldu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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