Kayseri'de 31 bin 300 liralık malzeme ile 400 lira çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de 31 bin 300 liralık malzeme ile 400 lira çalan zanlı tutuklandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de 31 bin 300 liralık malzeme ile 400 lira çalan zanlı tutuklandı

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden 31 bin 300 lira değerinde çeşitli malzeme ile 400 lira çalınmasıyla ilgili zanlının B.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin 6 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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