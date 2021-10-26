Kayseri'de 31 bin 300 liralık malzeme ile 400 lira çalan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden 31 bin 300 lira değerinde çeşitli malzeme ile 400 lira çalınmasıyla ilgili zanlının B.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin 6 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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