Kayseri'de 31 bin 300 liralık malzeme ile 400 lira çalan zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden 31 bin 300 lira değerinde çeşitli malzeme ile 400 lira çalınmasıyla ilgili zanlının B.G. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 6 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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