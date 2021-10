Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı eteklerine 2 bin fidan dikildi

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen ağaç dikme programında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Yıl içinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi. Hacılar ilçesine bağlı Yediağaç mahallesinde düzenlenen etkinlikte ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini ve bölgeye yıl içerisinde 120 bin adet fidan dikileceğini söyleyen Vali Günaydın, "Her yıl 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızın etkinlikleri kapsamında ağaç dikmeye başladık. Kayserimiz de orman varlıklarımız ne yazık ki istediğimiz noktada değil. Bunun için her fırsatta, iklimin ve havanın elverişli olduğu her dönemde her daim ağaç dikmeyi devam ettiriyoruz. Buraya 120 bin fidan dikeceğiz ve bunu inşallah yıl boyunca devam ettireceğiz" dedi.

11 Kasım'da da 1 milyon ağaç dikimi yapacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Cumhuriyet birlik, beraberlik, dayanışma ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma demektir. İnşallah 11 Kasım 2021'de de 1 milyon civarında ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediğimizi şimdiden paylaşmak istiyoruz. Ben katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, "Böylesi anlamlı bir günde Hacılarımızın bu güzel alanında da ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Biriz, beraberiz, birlikte Kayseriyiz, Türkiyeyiz. Ağaçlandırma seferberliği yine Kasım ayında da devam edecek. Daha yaşanılır Hacılar ve Türkiye için de çalışmalarımız devam edecek" dedi. İHA

