Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, 2 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık A.K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık A.K. ise diyeceği bir şey olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Olay

Akif Karabulut (46) idaresindeki 38 J 0948 plakalı otomobil, 16 Ağustos 2020'de, Yahyalı-Kayseri kara yolunun 13. kilometresinde, İlyaslı Mahallesi yol kavşağında, A.K'nin (19) kullandığı 81 EN 225 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, sürücü Karabulut ile eşi Melek Karabulut (43) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Melek ve Akif Karabulut'un çocukları Ravza (6) ile sürücü A.K, yaralı olarak Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.