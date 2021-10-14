Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık" suçlarından 11 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (22) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, firari A.Ö'yü Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde saklandığı müstakil evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.