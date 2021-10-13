Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyedeki yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyedeki yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak yardım veya bağış amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının istendiği açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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