Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesinden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine örnek olan etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayvan sevgisi ve doğaya saygı konularında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam ederken, düzenlenen bu etkinlikte her zaman olduğu gibi minik dostların yanında yer aldı.

Kedi ve köpek mamalarını dilsiz canları beslemeleri için kitap alan herkese dağıtarak, hayvanseverleri de yalnız bırakmadı. Hem kitap hem de hayvan seven gençler ise bu duyarlı davranıştan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri