Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesinden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesinden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesinden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine örnek olan etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayvan sevgisi ve doğaya saygı konularında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam ederken, düzenlenen bu etkinlikte her zaman olduğu gibi minik dostların yanında yer aldı.

Kedi ve köpek mamalarını dilsiz canları beslemeleri için kitap alan herkese dağıtarak, hayvanseverleri de yalnız bırakmadı. Hem kitap hem de hayvan seven gençler ise bu duyarlı davranıştan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Marcao Burak Yılmaz Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatma Şahin Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesinden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 08:46:01. #1.17#