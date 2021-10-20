Başkan Büyükkılıç'tan 300 milyon liralık ek bütçe müjdesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı bütçesinin 1 milyar 800 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'ye layık olacak hizmetleri ve yatırımları büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 2021 yılında 1 milyar 500 milyon lira olan bütçeye ilave olarak 300 milyon liralık ek bütçenin meclise sunulacağını kaydetti.

Yatırımdan yatırıma koştuklarını ve bu şehir için daha fazlasını yapmaya gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Hakikaten yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Çünkü israfa fırsat vermeyen, gereksiz para harcamalarına müsaade etmeyen bir yönetim anlayışımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu şehri daha iyi noktaya taşımanın gayreti ve kaygısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.