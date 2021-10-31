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Kaynarca'da polis ekiplerinden üniversite çevresinde uygulama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaynarca'da polis ekiplerinden üniversite çevresinde uygulama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan üniversite ve çevresinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan üniversite ve çevresinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu çevresinde Kaynarca Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama neticesinde yapılan GBT sorgulamalarında 1'i ehliyetsiz olmak üzere 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynarca'da polis ekiplerinden üniversite çevresinde uygulama

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