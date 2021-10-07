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Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi içinde bağlantı demirine kaynak yapılan bir kamyonun taşıdığı plastik kasalar, kıvılcımla birlikte alev alev yandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi içinde bağlantı demirine kaynak yapılan bir kamyonun taşıdığı plastik kasalar, kıvılcımla birlikte alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Gebze Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref İ.'nin kullandığı 35 AJH 504 plakalı kamyonun kasa bağlantı demiri düştü. Bunun ardından sanayiye gelen Eşref İ., düşen parçaya kaynak yaptırmak istedi. Kaynak yapıldığı esnada kıvılcımların sıçramasıyla, kamyonda yüklü olan plastik kasalar yanmaya başladı. Kasaların yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangına çevredeki vatandaşlar hortumlarla müdahale etti. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonda yeniden bir yangın çıkmaması için kasaları indiren ekipler, kamyonda uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu

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