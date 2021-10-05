KAYMEK'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ilk dersini verdi. Öğrencilerden çok çalışmalarını ve fırsatları iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitaplar hediye etti, birlikte soru çözdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri'nde, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi başladı. KAYMEK Gençlik Merkezleri 4'üncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan öğrencilere akademik ders takviyeleri verirken 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS hazırlık, 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilere yönelik de YKS hazırlık kursları veriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülecek 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan KAYMEK'te ilk dersi Başkan Büyükkılıç verdi. Öğrencilerden çok çalışmalarını ve fırsatları iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, yakından ilgilendiği öğrencilerle birlikte soru çözdü. Önemli bir yarışın içerisinde olan öğrencilere nasihatlerde bulunun ve öğrencilere hediye ettiği kaynak kitaplardan sorular da soran Başkan Büyükkılıç'ın kimi zaman tahtanın başına geçerek soru çözümünü anlatması renkli görüntüler oluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından kursiyerler için online düzenlenen kursuna da çat kapı ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Sınıfları gezdim, öğrencilerimizle görüştüm. YKS'ye hazırlanan, gözleri cıvıl cıvıl, pırıl pırıl yavrularımız, geleceğe yönelik ümitleri olan canlarımıza bizler de tertemiz odalarımızda, ortamlarımızda, genç ve dinamik öğretmenlerle hiçbir ücret almadan, üstelik kaynaklarımızı da sağlamak suretiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlerin öz güven içerisinde ülkesine, ailesine, kendisine yararlı ve içine sinecek bir bölümü kazanmasına destek olmak olduğunu vurgulayarak, "Bu yönde yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz. Şehrimizin geleceği olarak gördüğümüz yavrularımıza başarılar diliyoruz. Yeni dönem hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'a, "Bize bu imkanları sağladığını için teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bizlere ücretsiz şekilde ders işleme imkanı sundunuz. Kitaplarımızı da dağıtıyorsunuz" dediler. Büyükkılıç, canlı yayında testlerden soru sorduğu ve doğru cevaplayan İlayda Akkuş ile Gülcan Kengel isimli öğrencilere hediye verdi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, pandemi döneminde kazanılan kazanımların devam etmesi ve toplumsal bağışıklık için aşı olmayanlara aşı çağırısını bir kez daha yineledi. Gençlerin geleceğine imza atan KAYMEK, şehir merkezinde 11 tesiste alanında uzman 96 öğretmenle hizmetlerini yürütüyor. www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden toplam 5 bin 939 başvuru alan KAYMEK Gençlik Merkezleri, bu başvurulardan asil kayıtla 4 bin 806 öğrenciye bir yıl boyunca hizmet verecek. Ders takviyelerinin yanı sıra gençlerin karakter gelişimlerine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi planlanırken, seminerler, rehberlik hizmetleri, farkındalık projeleri ve kulüp faaliyetleri ile kişisel gelişimlerine de katkı sağlanacak.

Başkan Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı da eşlik etti. - KAYSERİ