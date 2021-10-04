Kaymakamlık ve belediye personeline kişisel gelişim semineri verildi - Haberler
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Kaymakamlık ve belediye personeline kişisel gelişim semineri verildi

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kaymakamlık ve belediye personeline kişisel gelişim semineri verildi

Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi personeline yönelik kişisel gelişim semineri düzenlendi.

MARDİN (AA) - Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi personeline yönelik kişisel gelişim semineri düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle Kızıltepe ilçesindeki kaymakamlık ve belediyede görevli erkek personele yönelik "aile içi iletişim", "stres ve öfke kontrolü" konulu seminer verildi.

Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli kişisel gelişim uzmanı Riyad Tezcan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli psikolog Mehmet Emin Kurtay ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli psikolog Abdulhalim Dağ tarafından verilen seminere 113 personel katıldı.

Pilot uygulama olarak Kızıltepe ilçesinde başlanan seminerin il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm erkek personele verilmesi planlanıyor.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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