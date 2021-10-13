Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi
Menderes Belediyesi tarafından kaymakamlık çevresindeki yollar kilit parke ile döşendi.
Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Mahallesi kaymakamlık çevresinde bulunan yollar yeni yüzüne kavuştu. Yapılan çalışma ile 227, 227/1 ve 229 sokak kilit parke ile döşendi.
2 bin metrekare alan
İlçenin sorunlu yollarını düzeltmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmalarında kaymakamlık çevresindeki yollarımızı kilit parke ile döşedik. Toplam üç sokakta gerçekleşen çalışma ile 2 bin metrekare alan yenilendi. Yollarımızı yenilemeye, kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.
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