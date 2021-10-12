Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı - Haberler
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Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcıları Abdülhamit Karaca, İhsan Maskar ve 8 ilçenin kaymakamı katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, KÖYDES Projelerinin mevcut durumu, korona virüs tedbirleri ve denetimleri, ilçelerde yürütülen aşılama durumu ile ilçeler bazında gerçekleştirilen kamu hizmetleri değerlendirilerek, eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik alandaki hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi konuları istişare edildi.

Kaymakamlardan, vatandaşların huzur ve refahına yönelik sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Vali Mahmut Çuhadar, toplantıda, kaymakamların ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Çuhadar, "Vatandaş memnuniyeti oluşturacak hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin etkili bir şekilde sunulması noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu nedenle il merkezinde, ilçelerde ve kırsalda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık vermeliyiz. İlçelerimizdeki kamu hizmetlerinin ifası sırasında ortaya koydukları özverili çalışmaları dolayısıyla kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen kaymakamlar toplantısı, ilçelerdeki genel durumun ayrıntılı şekilde ele alınması, kaymakamların dile getirdikleri tespitlerin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

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Haber: Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı - Haberler
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