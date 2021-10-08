Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü Ziyareti - Haberler
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Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü Ziyareti

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Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü Ziyareti

Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü ZiyaretiCamiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Kaymakamımız Sayın Abdullah KURT, İlçe Müftülüğümüze tebrik ziyaretinde bulundu.

Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü ZiyaretiCamiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Kaymakamımız Sayın Abdullah KURT, İlçe Müftülüğümüze tebrik ziyaretinde bulundu. Müftü Vekilimiz Sayın Fethullah YAVUZ'u ve şahsında İlçemizde görev yapan din görevlilerinin bu özel gününü tebrik eden Kaymakamımız, sonrasında merkez mahalle imam hatipleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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Haber: Kaymakamımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle İlçe Müftülüğünü Ziyareti - Haberler
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