Kaymakamımız Trafik Uygulamasını Denetledi

Kaymakamımız Trafik Uygulamasını DenetlediKaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı trafik uygulasını yerinde denetledi. İlçe Emniyet Müdürü Özgür ÇEKÇEKİ'DEN bilgi alan Sayın Kaymakamımız uygulamaların daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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