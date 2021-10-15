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Kaymakamımız Trafik Uygulamasını Denetledi

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Kaymakamımız Trafik Uygulamasını Denetledi

Kaymakamımız Trafik Uygulamasını DenetlediKaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı trafik uygulasını yerinde denetledi.

Kaymakamımız Trafik Uygulamasını DenetlediKaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı trafik uygulasını yerinde denetledi. İlçe Emniyet Müdürü Özgür ÇEKÇEKİ'DEN bilgi alan Sayın Kaymakamımız uygulamaların daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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Haber: Kaymakamımız Trafik Uygulamasını Denetledi - Haberler
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