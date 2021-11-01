Kaymakamımız Toklu Ortaokulunda Bilim Fuarı Açılışına Katıldı

Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış KARA, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Devlet SUBAŞI ve İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ile birlikte Toklu Ortaokulunda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışına katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet