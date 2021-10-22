Kaymakamımız Sn. Altınöz' den Siyasi Parti İlçe Teşkilatlarına Ziyaret

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatı ve Gümüşhacıköy İYİ Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Hasan Topal ve Gümüşhacıköy İYİ Parti ilçe Başkanı Erhan Turgut ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Altınöz siyasi parti yönetimlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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