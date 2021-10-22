Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Spor tesislerini incelemelerde bulunarak iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. İlçe geneli yürütülen çalışmalar hakkında antrenörler ile görüşen kaymakamımız sportif çalışmalarda başarılar diledi.

Ayrıca Kaymakamımız Altınöz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç ve yüklenici firma temsilcisi ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017 yılı yatırım programına alınan kız ve erkek olmak üzere toplam 300 öğrenci kapasiteli, 10 bin metrekare arsa tahsis edilen Gümüşhacıköy İlçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve yurtlar Kurumu "KYK" binasında incelemelerde bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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