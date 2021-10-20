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Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Gümüş Ortaokulunu Ziyaret etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Gümüş Ortaokulunu Ziyaret etti.

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin Gümüş Ortaokulu öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde ziyaret ederek bağışıklığı artırmak ve eğitim öğretime duraksamadan devam edebilmek için aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin Gümüş Ortaokulu öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde ziyaret ederek bağışıklığı artırmak ve eğitim öğretime duraksamadan devam edebilmek için aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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