Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret - Haberler
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Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

Amasya Orman İşletme Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Orman İşletme Şefi Uğur Tamer Çelik beraberinde Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefleri Fevzi Tirtarli ile Nazım Helvacı Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Amasya Orman İşletme Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Orman İşletme Şefi Uğur Tamer Çelik beraberinde Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefleri Fevzi Tirtarli ile Nazım Helvacı Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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