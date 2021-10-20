Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Amasya Orman İşletme Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Orman İşletme Şefi Uğur Tamer Çelik beraberinde Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefleri Fevzi Tirtarli ile Nazım Helvacı Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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