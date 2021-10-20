Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' den Mahalle Ziyaretleri

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, halk odaklı hizmet anlayışı ile halkın güvenliğini, huzurunu, yaşam kalitesinin arttırılmasını ve memnuniyetini hedefleyen mahalle ziyaretlerine başladı.

Kamu hizmetlerinden daha hızlı, verimli ve etkin sunabilmek amacıyla mahalle ziyaretleri kapsamında Irgat, Camikebir, Ağcadede, Yeni Cami, Tekke ve Şıhlar mahallelerini ziyaret ederek, Mahalle halkı ile bir araya gelip halk ile sohbet etti. Kültür mirasımız yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Altınöz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında bilgi vererek, halk sağlığı için çok dikkatli olunması gerektiğini temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini ve vatandaşlarımızdan Covid-19 aşısı olarak destek vermelerini istedi.

Kaymakam Altınöz mahalle ziyaretlerinde Gümüş tarihi Maden Camii, Garip Hafız Medresesi ve Hacı Nazır Baba Türbesi incelemelerde bulunarak, Gümüşhacıköy Müftülüğü - Haliliye Medresesi Garip Hafız Erkek Yatılı Kuran Kursunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamımıza ziyaretinde kurum amirleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

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