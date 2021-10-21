Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'a Halk Eğitim'den Hayırlı olsun ziyareti. - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'a Halk Eğitim'den Hayırlı olsun ziyareti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'a Halk Eğitim'den Hayırlı olsun ziyareti.

İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Ali ÇETİN, Halk Eğitim Müdürü Gencan BALI ve beraberindeki heyet Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN 'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler ve hediyelerini sundular.

İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Ali ÇETİN, Halk Eğitim Müdürü Gencan BALI ve beraberindeki heyet Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN 'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler ve hediyelerini sundular. Kaymakamımız kendilerine çalışmalarında başarılar dilediler.

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