Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'a Halk Eğitim'den Hayırlı olsun ziyareti.

İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Ali ÇETİN, Halk Eğitim Müdürü Gencan BALI ve beraberindeki heyet Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN 'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler ve hediyelerini sundular. Kaymakamımız kendilerine çalışmalarında başarılar dilediler.

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