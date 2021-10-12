Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, 'Yerli Patates Tarla Günü' Programına katıldı.
Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, 'Yerli Patates Tarla Günü' Programına katıldı.
NİĞDE (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, 'Yerli Patates Tarla Günü' Programına katıldı. İlçemizde son yıllarda patates yetiştiriciliği hızla artmaktadır. Konu ile ilgili olarak Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 7 adet yerli ve milli patates çeşidinin çiftçilerimize tanıtımı gerçekleştirildi.
Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim dönemi dileriz.
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