NİĞDE (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, 'Yerli Patates Tarla Günü' Programına katıldı. İlçemizde son yıllarda patates yetiştiriciliği hızla artmaktadır. Konu ile ilgili olarak Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 7 adet yerli ve milli patates çeşidinin çiftçilerimize tanıtımı gerçekleştirildi.

Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim dönemi dileriz.

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