Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR eşlik etti. Okul içerisinde incelemelerde bulunan Sayın Kaymakamımız, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet etti. Kaymakamımız, daha sonra öğretmenler ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

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