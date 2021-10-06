Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR eşlik etti. Okul içerisinde incelemelerde bulunan Sayın Kaymakamımız, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet etti. Kaymakamımız, daha sonra öğretmenler ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Mesut Özil Mehmet Topal Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Suçatı İlk/Ortaokulu'nu Ziyaret Etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:50:16. #1.17#