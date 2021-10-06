Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti. - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti.

GÜRÜN, SİVAS (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni ziyaret etti. Kaymakamımıza İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hanifi POLAT ve Mahmut BOYRAZ eşlik etti. Gençlik evinde incelemelerde bulunan Sayın Kaymakamımız, buradaki faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Kaymakamlığı Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi'ni Ziyaret Etti. - Haberler
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