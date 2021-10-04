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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti.

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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçemiz Yılanhüyük Köyü yakınlarında kurulan First Mining Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait demir madeni ocağını ziyaret etti. Proje Müdürü Murat Karaoğlu tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımız, yapılan çalışmalar hakkında maden ocağı yetkililerinden bilgi aldı.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. - Haberler
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