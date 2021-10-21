Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Akdere Köyünde Karakuz Barajı Göl Alanında Kalan İskan Duyurusu Öncesi Ön Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Akdere köyünde Karakuz Barajı göl alanında kalan iskan duyurusu öncesi ön bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hasan ELER, DSİ 20. Bölge Müdür yard. Abdülkadir ŞAHIN ve teknik heyet katılmıştır. Devlet Eliyle İskan ve Fiziksel İskan süreçlerinin ayrıntılı olarak görüşüldüğü toplantıda vatandaşlarımız tarafından gelen sorular cevaplandırılmıştır. Akdere köyünde yaşayan vatandaşlarımızın yeni yerlerine iskanlarıyla ilgili tüm süreç Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Gürün Kaymakamlığımız tarafından titizlikle yürütülecektir. Ülkemize ve Akdere köyümüze hayırlı olsun.

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