Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak' ın "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" MesajıMilletçe gerçekleştirdiğimiz Milli Mücadelenin sonunda kurduğumuz Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile 'Cumhuriyet Fazilettir'. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çıkarması ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımamasıdır. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Dr. İsmail Altan Demirayak

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