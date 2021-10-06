Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenledi - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenledi

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Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenledi

Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenlediİlçe Kaymakamız Sayın Erinç Demir, ilçe merkez ve merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenlediİlçe Kaymakamız Sayın Erinç Demir, ilçe merkez ve merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan problemler, muhtarların sorunları gibi konuların değerlendirildiği toplantı da Kaymakam Sayın Demir dile getirilen sıkıntıların çözümü için muhtarlar ile istişarede bulundu.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Demir, Muhtarlar ile Toplantı Düzenledi - Haberler
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