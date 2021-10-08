Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını Ziyareti - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını Ziyareti

Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını ZiyaretiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Dörtyol İlçe Müftüsü Bilal KADI eşliğinde İlçemiz Kışlalar Mahallesi ve Kuzuculu Mahallesindeki Kur'an Kurslarını ziyaret ettiler.

AYDIN (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını ZiyaretiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Dörtyol İlçe Müftüsü Bilal KADI eşliğinde İlçemiz Kışlalar Mahallesi ve Kuzuculu Mahallesindeki Kur'an Kurslarını ziyaret ettiler. Kur'an Kurslarının genel durumu ile ilgili kurum yetkililerinden yerinde gezerek bilgi alındı.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını Ziyareti - Haberler
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