Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını Ziyareti

AYDIN (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün, İlçemiz Kışlalar ve Kuzuculu Mahallelerindeki Kur-an Kurslarını ZiyaretiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Dörtyol İlçe Müftüsü Bilal KADI eşliğinde İlçemiz Kışlalar Mahallesi ve Kuzuculu Mahallesindeki Kur'an Kurslarını ziyaret ettiler. Kur'an Kurslarının genel durumu ile ilgili kurum yetkililerinden yerinde gezerek bilgi alındı.

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