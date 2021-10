Kaymakamımız Sayın Abdullah KURT'un "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Kutlama MesajıKıymetli hemşerilerimiz; Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamaya hazırlanıyoruz. Bilindiği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı'mız zaferle sonuçlanmış ve bu zafer milletin egemenliği olan Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı ve bizlere de büyük bir armağan olmuştur. Bağımsızlığı en belirgin karakteri olan kahraman Türk milletinin evlatları olarak bizlerde milli tarih şuuruyla bugünlere nasıl geldiğimizi unutmayacak, cumhuriyetimize sahip çıkıp aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli hemşerilerimiz, Türkiye'miz binlerce yıllık tarihiyle köklü, kültür ve gönül coğrafyasıyla geniş; ekonomisi, askeriyesi ve diplomasi yönleriyle çok güçlü ve büyük bir devlettir. Yine devletimiz; millet egemenliğine dayanan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Cumhuriyetimiz bu yönleriyle dost ve kardeş ülkelere örnek olduğu gibi dahili ve harici düşmanlarımızı da son derece rahatsız etmektedir. Ülkemiz barışını ve huzurunu bozmak isteyenler; Cumhuriyetimizi, birlik beraberliğimizi ve milli kazanımlarımızı hedef almaktadırlar. Siber saldırılar, ekonomik saldırılar, terör eylemleri gibi alçak ve hain emellerle bizi zayıf düşürmeye çalışıyorlar; şer odakları şunu çok iyi bilmelidirler ki devletimiz her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete haizdir. Bu hadsiz, pervasız, çapulcu girişimlere asla pabuç bırakacak değildir bilakis bunlara had bildirirken aziz milletimizin birlik ve beraberliği daha da güçlenmektedir. Bu aziz milletin istiklaline, istikbaline, cumhuriyetine ve demokrasisine kasteden bütün şer odakları dün olduğu gibi bugün de yarın da zillete düşmeye, hezimete uğramaya mahkumdur. Kıymetli hemşerilerimiz, Türkiye'miz diğer bir yönüyle; dünya devletleri arasında koruyan, beklenen, umut olan, "Dünya beşten büyüktür! " nidasıyla zalime karşı mazlum halkların en gür sesi olan ülkedir. Büyük bir millet ve devlet olmanın gereği, tıpkı ecdadımız gibi mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya devam edecek, milyonları aşan vatansız insanlara kucak açacak, dünyanın neresinde olursa olsun mağdurlara sahip çıkacak; insanlığa barış, adalet ve refah yaymaya, umut olmaya devam edecektir. Bu süreçte milletimizin ortak bilinci, birlik ve beraberliği ise en büyük gücümüz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin sevinç ve kederde, millet hayatının her türlü tecellisinde ortak hareket ettiğini, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygılı ve birbirlerine karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla bağlı olduğunu görmenin huzuru içinde herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, memleketin bölünmez bütünlüğü için ülkemizde ve ülkemiz dışında vatan uğruna can veren şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birliğimiz daim, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

